В Минфине объяснили, как вернуть НДФЛ за медицинские расходы

Россияне могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц при оплате медицинских услуг и покупке лекарств. Для этого предусмотрен социальный налоговый вычет, который позволяет компенсировать часть расходов на лечение. В 2026 году максимальная сумма таких расходов, с которой можно получить возврат, составляет 150 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве финансов Российской Федерации.

Как пояснили в ведомстве, установленный лимит распространяется на совокупные социальные вычеты по НДФЛ — в том числе на расходы на лечение, обучение и занятия спортом. Это означает, что в течение года гражданин может заявить к вычету расходы на эти цели в пределах 150 тысяч рублей.

Разъяснения по порядку получения вычета также представила Федеральная налоговая служба России. В ведомстве уточнили, что вернуть часть налога можно за фактически оплаченные медицинские услуги или приобретенные лекарства, однако сумма расходов, принимаемая к вычету, не должна превышать установленный годовой лимит.

Исключение сделано для дорогостоящих видов лечения. В таких случаях ограничение по сумме не действует: налоговый вычет рассчитывается исходя из реальных расходов пациента. Если лечение обошлось значительно дороже, вернуть налог можно с полной суммы затрат.

При этом налоговые органы обращают внимание на важную особенность: неиспользованную часть социального вычета нельзя перенести на следующий год. Поэтому заявить возврат можно только в пределах расходов, которые были понесены в конкретном налоговом периоде.

