В России предложили заменить массовую ипотеку «доходными домами»

Российским семьям, мечтающим о собственном жилье, возможно, стоит перестать смотреть только в сторону ипотеки. Эксперты предлагают кардинально сменить вектор: сделать ставку на цивилизованную аренду, а ипотеку оставить для точечной поддержки демографии. С таким предложением в интервью NEWS.ru выступил генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

По его словам, выход из жилищного тупика кроется в масштабировании так называемых «доходных домов» — государственного арендного фонда, который закроет потребность в качественных квартирах для тех, кто не готов или не хочет влезать в кредитную кабалу. Это, по задумке, должно насытить рынок предложением и сбить ценовой накал, сделав аренду не просто временным пристанищем, а полноценной альтернативой.

Но главная сенсация в другом: Смелов призывает покончить с практикой раздачи льготной ипотеки всем подряд. Именно неадресные программы эксперт считает главным виновником раздутых цен и снижения качества жизни. Он напоминает, что с 2020 года средняя площадь купленной по семейной ипотеке квартиры рухнула с 60 до 39,8 кв. м. Люди в погоне за квадратами берут что подешевле, инвесторы скупают «микрожилье» для перепродажи, а рождаемость, ради которой все затевалось, стоит на месте.

Выход, который предлагает глава ЦСР, радикален и логичен: давать ипотеку под 2–3% только тем, у кого рождается третий ребенок, и жестко привязать сумму кредита к реальной потребности в площади — минимум 18 квадратов на человека. Это автоматически отсечет инвесторов и спекулянтов, заставив их вкладываться в более крупные лоты или уйти с рынка. Если эту реформу проведут, жилье перестанет быть финансовой пирамидой и вернется к своей прямой функции — быть местом для жизни большой семьи. Пока же ипотека, по сути, работала против тех, кого должна была поддерживать.

