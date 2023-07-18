В России снизилась стоимость одежды

Стоимость одежды в нашей стране уменьшилась. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Отмечается, что падение цены на пуховики зафиксировано на уровне 15%, то есть более чем на восемь тысяч рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года. На столько же выявлено падение цен на плащи – их стоимость упала более чем на шесть тысяч рублей.

Уточняется, что средняя цена блузок осталась практически на прежнем уровне, разница в стоимости составила всего тысячу рублей.

Причину такого изменения цен представители Центра развития перспективных технологий видят в импортозамещении, то есть замещении импортных компаний, покинувших российский рынок.