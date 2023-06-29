В России снизят цену на трактора отечественного и белорусского производства

Министерство промышленности и торговли должно принять ряд мер по снижению цен на трактора, комбайны и так далее. Вся сельскохозяйственная техника должна быть более дешевой, а значит и более доступной для потребителя. При этом предпочтение в марках техники отдано именно российским и белорусским производителям, чтобы поддержать их. Информация об этом появилась на правительственном сайте.

В то же самое время предусмотрен вопрос контроля за ценами. Их должны отслеживать целый ряд ведомств: Федеральная антимонопольная служба, министерство сельского хозяйства, министерства сельского хозяйства и торговли. Вице-премьер Виктория Абрамченко также распорядилась наладить поставки такой техники в различные регионы России. До конца этого года будет вестись мониторинг того, как данное поручение исполняется.