В России собрали более 100 миллионов тонн зерна

Уборка зерновых в России перешагнула экватор, к концу августа собрано уже более 105 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе.

Не отстает от графика и уборка других сельхозкультур, отметили в ведомстве.

В прошлом году в России был собран рекордный урожай зерна – 157,676 млн тонн. В этом году прогнозировался валовый сбор в 123 млн тонн с возможностью пересмотра в сторону увеличения.

Министр сельского хозяйства Николай Патрушев сообщил о том, что в 43 регионах страны уже стартовал сев озимых. На данный момент засеяно 1,7 млн га, плановые показатели – 20 млн га.

При этом на заседании оперативного штаба министерства была отмечена непростая ситуация с горюче-смазочными материалами. Такие важные сельхозрегионы как Ставропольский, Краснодарский края и Крым информировали ведомство об ограниченных запасах топлива.