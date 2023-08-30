В России собрали более 100 миллионов тонн зерна
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Уборка зерновых в России перешагнула экватор, к концу августа собрано уже более 105 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе.
Не отстает от графика и уборка других сельхозкультур, отметили в ведомстве.
В прошлом году в России был собран рекордный урожай зерна – 157,676 млн тонн. В этом году прогнозировался валовый сбор в 123 млн тонн с возможностью пересмотра в сторону увеличения.
Министр сельского хозяйства Николай Патрушев сообщил о том, что в 43 регионах страны уже стартовал сев озимых. На данный момент засеяно 1,7 млн га, плановые показатели – 20 млн га.
При этом на заседании оперативного штаба министерства была отмечена непростая ситуация с горюче-смазочными материалами. Такие важные сельхозрегионы как Ставропольский, Краснодарский края и Крым информировали ведомство об ограниченных запасах топлива.