Автоблогер Булкин назвал иномарки, которые лучше отечественных и китайских

По словам автоблогера Александра Булкина, отечественные и китайские автомобили уступают по качеству японским. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в Стране Восходящего Солнца предлагают большой объем малолитражных моделей или гибридов, что влечет сниженный расход по сравнению с конкурентами.

По мнению эксперта, еще в 1990–2000-е годы было принято считать именно указанные иномарки наиболее надежными. До сих пор имеются японские авто, которые имеют один миллион километров пробега и продолжают ездить по нашим дорогам. К тому же старшее поколение, привыкшее ездить на японских машинах, не предает свои взгляды и вкусы.

Ранее автоэксперт Баканов перечислил японские подержанные авто, которые станут чаще завозить.