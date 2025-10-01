В АвтоВАЗе начались массовые увольнения из-за сокращения зарплат

На АвтоВАЗе началась массовая текучка кадров, вызванная существенным уменьшением уровня доходов сотрудников. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщил телеканал «360».

По информации источника, работники предприятия подают заявления об увольнении, несмотря на попытки менеджмента убедить их остаться, обещая в будущем повысить зарплаты и улучшить условия труда.

Как утверждает Mash, волна увольнений началась после того, как летом сотрудников обязали подписать дополнительные соглашения о переходе на сокращенную рабочую неделю. Это решение привело к тому, что рабочим перестали выплачивать премиальные вознаграждения и оплачивать сверхурочную работу.

Ситуация с доходами вынуждает многих квалифицированных работников искать альтернативные источники заработка. Бывшие сотрудники автозавода устраиваются водителями такси, курьерами, продавцами или переходят на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).

Официально о переходе на четырехдневную рабочую неделю в АвтоВАЗе сообщили 29 сентября. По словам главы первичной профсоюзной организации концерна «АвтоВАЗ» Сергея Зайцева, такие меры связаны с неблагоприятной ситуацией на внутреннем авторынке.

Ранее сообщалось, что с 1 октября оклады госслужащих и дипломатов в России выросли на 7,6%.