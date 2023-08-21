В России вырос интерес к хранению сбережений в рублях

68% граждан страны откладывают деньги именно в национальной валюте. В долларах и евро теперь хранят средства заметно реже.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, которое и показало, что за последний месяц рубль стал более популярен при создании россиянами накоплений.

«Еще 6% отдают предпочтение доллару, по 4% - евро и другим иностранным валютам», - заявили сотрудники ВЦИОМ.

Эти данные привело в своем материале ТАСС. Аналитики указали, что все меньшее число граждан РФ следит за курсом когда-то популярных валют. Если в первом полугодии котировкой валют интересовалось 63-66% респондентов, то в июле только 58% граждан волновал данный вопрос.