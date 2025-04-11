США заявили о возможности прекратить экспорт нефти из Ирана

У Соединенных Штатов есть рычаги для полной остановки экспорта нефти из Ирана, чтобы подтолкнуть страну к договоренности по сворачиванию ядерной программы. Об этом министр энергетики США Крис Райт сообщил Reuters, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон планирует оказывать давление на Тегеран и будет ли он останавливать иранские корабли в море.

По словам Райта, подобный сценарий вполне выполним, так как глава Штатов Дональд Трамп уже предпринимал подобные действия во время первого президентского срока.

«Мы можем следить за кораблями, выходящими из Ирана. Мы знаем, куда они направляются. Мы можем остановить экспорт иранской нефти. Я не буду говорить о конкретных способах. Но мы можем на 100% закрутить гайки в отношении Ирана», — подчеркнул Райт.

Находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах министр подчеркнул, что союзники Штатов в Персидском заливе выразили крайнюю обеспокоенность по поводу иранской ядерной программы и разделяют позицию североамериканского государства по данному вопросу. Райт также заявил, что действия администрации Трампа позволят обеспечить позитивную конъюнктуру на рынке нефти в течение ближайших лет.

Ранее стало известно о том, что Тегеран готов предложить Вашингтону временное ядерное соглашение.