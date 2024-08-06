В Российском союзе туриндустрии оценили вероятность отмены системы all inclusive в Турции
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По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в Турции маловероятна отмена системы all inclusive, аналогичные разговоры ведутся последние десять лет, однако никакого закрытия не предвидится. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что система «все включено» востребована среди большого числа путешественников из многих стран мира, поэтому ее отмена невыгодна.
По мнению Горина, речь идет о расширении комплекса предложений, в том числе различных вариантов обслуживания гостей в турецких отелях. Так, стали популярны гостиницы, в которых имеется возможность заказывать блюда по меню.
Ранее сообщалось, что премиальный отдых в Турции обернулся трагедией для российских туристок.