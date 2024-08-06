В Российском союзе туриндустрии оценили вероятность отмены системы all inclusive в Турции

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в Турции маловероятна отмена системы all inclusive, аналогичные разговоры ведутся последние десять лет, однако никакого закрытия не предвидится. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что система «все включено» востребована среди большого числа путешественников из многих стран мира, поэтому ее отмена невыгодна.

По мнению Горина, речь идет о расширении комплекса предложений, в том числе различных вариантов обслуживания гостей в турецких отелях. Так, стали популярны гостиницы, в которых имеется возможность заказывать блюда по меню.

Ранее сообщалось, что премиальный отдых в Турции обернулся трагедией для российских туристок.