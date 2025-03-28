Арктика является стратегическим приоритетом для нашей страны, и власть сегодня делает ставку на ее развитие. Этот регион, обладающий колоссальными природными ресурсами, важен для глобальной логистики, а также играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. По словам вице-президента Союза туроператоров Юрия Барзыкина, это отдельный сегмент развития туризма. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».

Он добавил, что на сегодняшний день объем пока небольшой — менее 3% от общего, однако он весьма диверсифицирован по территории. Это и исторический, и природно-рекреационный туризм, и острова. В данном случае можно ввести практику Сибири и Хабаровского края, то есть практику, когда для выработки универсальных механизмов объединяются все силы, и они получают субсидии на маршруты, что стимулирует развитие бизнеса.

По мнению турэксперта, все же указанное явление станет массовым, как у наших скандинавских соседей.

Он отметил, что все вышеуказанное является инфраструктурой двойного назначения. Таким образом, туризм, является мощной движущей силой, в том числе и для российских арктических территорий.

Ранее депутат Госдумы Новичков призвал обратить внимание на «непопулярные курорты».