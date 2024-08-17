В Серпухове наладят новое серийное производство лекарств

Завод «Алиум» продолжает расширяться. Запуск нового серийного производства запланирован на 2026 год. К этому времени предприятию уже одобрили льготный заем в 150 млн рублей.

В текущем году производственной площадке «Алиум», входящей в фармацевтическую компанию «Биннофарм Групп», исполняется целых 30 лет. Несмотря на это, предприятие постоянно совершенствуется и старается соответствовать всем современным стандартам, модернизируя собственное производство препаратов для России и зарубежных стран.

Завод выпускает рецептурные и безрецептурные лекарства в разных формах — от таблеток до саше. Около 140 наименований препаратов производятся на предприятии в поселке Оболенск Городского округа Серпухов. В прошлом году были на четверть увеличены объемы выпуска продукции. Также запущено в производство более 20 новых позиций. Это говорит о том, что предприятие продолжает расти и развиваться.

На данный момент заводу уже одобрили льготный заем на сумму 150 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение технологического оборудования и подготовку его запуска для расширения в 2026 году. Также компания «Биннофарм Групп» планирует провести модернизацию работающего на заводе «Алиум» производства обезболивающих препаратов.