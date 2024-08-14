В Серпухове стартовала сельскохозяйственная уборочная кампания

В городском округе начался сбор урожая на площади 10 226 гектаров. Разные предприятия занимаются уборкой зерновых, овощных и кормовых культур. Таким образом, идет активная подготовка к зимнему периоду.

Свыше половины площадей «овощного огорода» отдано под ранние овощи и не только. Так, на грядках растут помидоры, огурцы, пекинская капуста, стеблевой сельдерей и различная зелень. Их уборкой займутся 15 местных предприятий.

Зерновые культуры здесь выращивают 4 хозяйства, среди которых: СПОК «МТС «Балково», АО «Дашковка», крестьянское (фермерское) хозяйство Копылов и ООО «Экоферма Заречье». Полученное зерно используется для обеспечения кормами поголовья скота.

Но прежде урожай на площади 1938 гектаров соберут 10 зерноуборочных комбайнов. Ожидается, что в итоге получится не менее 6 тонн зерна к концу октября. На данный момент собрано чуть больше 1200 тонн.

Кормовые культуры в округе выращиваются на площади 7045 гектаров, что на 1% больше по сравнению с предыдущим годом. Производство кормов направлено на обеспечение собственного поголовья продуктивного скота. Работы по сбору урожая начались в середине июня. С того момента убрано порядка 44% площадей.

К зиме необходимо заготовить, как минимум, 23 000 тонн сена, соломы и сенажа. Этого хватит для скота численностью в 3764 условные головы. Почти половина от необходимого объема уже заготовлена к зимовке.

Но обеспечение собственной кормовой базы — это не единственное, на что ориентируются местные предприятия. Еще они занимаются подготовкой качественного сена для реализации в животноводческие хозяйства. К слову, им также помогает Правительство Московской области, оказывая государственную поддержку в рамках программы «Сельское хозяйство Подмосковья» по двум направлениям:

1) Проведение агротехнологических работ (на семена, удобрения, ГСМ, средства защиты);

2) Денежная компенсация части затрат на покупку сельскохозяйственной техники и необходимого оборудования.

Таким образом, общая сумма субсидий, полученных сельскохозпредприятиями Серпухова из бюджета РФ и Подмосковья за предыдущий год, составила 79,6 млн. рублей.

Правительство региона заинтересовано в развитии отрасли сельского хозяйства. Аналогичная поддержка в текущем году позволит нашим аграриям сохранить ударный темп и достигнуть высоких результатов.