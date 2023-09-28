В Шатуре собирают богатый урожай элитного картофеля
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Одно из перспективных предприятий городского округа Шатура — ООО «Агроцентр Коренево».
Опытные селекционеры выращивают на экспериментальных полях высококачественный посадочный материал. В их числе — «второй хлеб». Семенной картофель лучших марок и перспективных сортов годится для разных вариантов переработки: запекания, тушения, варки.
Идет и научная работа, специалисты агроцентра создают новые урожайные сорта картофеля, выращивают для сельского хозяйства суперэлитный и элитный семенной материал.
Недавно агроцентр посетила заместитель главы администрации округа Наталья Федорова. Она отметила, что сейчас в хозяйстве полным ходом идет уборка урожая, собрана почти половина. Причем средняя урожайность равна 200 центнерам с гектара.
На полях других предприятий агросектора Шатуры почти полностью убраны зерновые и бобовые культуры (93%), ценный кормовой рапс (75%). Начался сев озимой пшеницы (31% от плана).