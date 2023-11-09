В Штатах назвали условие для возвращения РФ замороженных активов

Помощник американского государственного секретаря Джеймс О’Брайен заявил о наличии условий, при которых западные государства согласятся вернуть РФ принадлежащие ей замороженные активы на сумму около трехсот миллиардов долларов. Об этом сообщило издание ТАСС .

Во время слушаний в Сенате американского конгресса, О’Брайен заявил, что возвращения замороженных активов России не случиться до тех пор, пока государство не «заплатит» за проведенную ей СВО на территории Украины

Представитель сообщил о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и его западные коллеги уже подтверждали ранее, что Россия должна заплатить. По словам О’Брайена, вопрос возвращения активов является рычагом влияния на Россию для западного мира.