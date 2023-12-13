В следующем году число самозанятых в России вырастет до десяти миллионов

В России зарегистрировано более 9 млн самозанятых, а в первом квартале их количество вырастет до 10 млн, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

В общей сложности самозанятые заработали уже более 2,9 трлн рублей.

Катырин обратил внимание на то, что такой юридический статус все чаще выбирают молодые люди. Среди самозанятых больше половины (53%) – люди младше 35 лет.

Президент ТПП отметил, что для самозанятых созданы лучшие условия, чем для микробизнеса, у них нет проверок и отчетности. Катырин предложил уровнять микропредприятия в правах с самозанятыми.