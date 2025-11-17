В Союзе осетроводов назвали главный фактор ценообразования на икру

В преддверии новогодних праздников потребителей традиционно волнует вопрос стоимости красной икры, ставшей неизменным атрибутом праздничного стола. Как отметил в интервью радио Sputnik президент Союза осетроводов Александр Новиков, в отличие от прошлого года, когда цены резко выросли из-за низких уловов, нынешний сезон характеризуется почти двукратным увеличением объемов добычи красной рыбы.

Эксперт пояснил, что основной причиной возможного умеренного роста цен станут не объективные экономические факторы, а психологические ожидания как продавцов, стремящихся максимизировать прибыль в пик спроса, так и покупателей, традиционно создающих ажиотаж в предпраздничные дни. Однако существенного повышения стоимости, по мнению специалиста, ожидать не следует — текущая экономическая ситуация вынуждает граждан более рационально подходить к расходам, и необоснованное завышение цен приведет к снижению объемов продаж.

По его словам, несмотря на сезонный ажиотаж, рынок икры в этом году ожидает относительная стабильность. Итогом благоприятной рыбохозяйственной конъюнктуры и сдержанной покупательской способности станет сохранение доступных цен при условии, что покупка не будет отложена на последние предпраздничные дни, когда спрос традиционно достигает пиковых значений.

Ранее в Рыбном союзе заявили, что на рынке отметился профицит красной рыбы.