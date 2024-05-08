В Союзе потребителей РФ пояснили выгоду бизнеса от распродажи продуктов с истекающим сроком годности

По словам сопредседателя Союза потребителей Российской Федерации Владимира Слепака, мировой опыт по системе распределения продуктов с истекающим сроком годности давно отработан, поэтому России необходимо просто взять ее на вооружение. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что по истечении срока годности продуктов они выставляются в спецпомещении, приглашаются социально незащищенные группы населения — пенсионеры, многодетные семьи, делаются существенные скидки. Однако сроки, как правило, за неделю, а не за день.

По мнению эксперта, при этом благотворительные организации являются далеко не лучшим вариантом контроля за распределением продуктов с истекшим сроком годности. Этим должен заниматься Минпромторг России, а также следует законодательно закрепить подобные вопросы в законе о торговле.