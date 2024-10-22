Экономист Калугин предрек очередное подорожание молочной продукции в ноябре

Экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин назвал причину подорожания молочных продуктов. Эксперт также отметил, что тенденция к росту цен сохранится в ноябре, сообщил 56orb.ru.

Стоимость молочной продукции в федеральных и региональных торговых сетях на протяжении года достигла высоких показателей. Больше всего подорожало сливочное масло — 25,1%, а также молоко (12%) и сметана (11,1%). Эксперт назвал несколько причин данной тенденции.

Основное сырье для молочных продуктов — молоко, которое за год подорожало на 12%. Параллельно на рынке образовался дефицит молочного жира, поэтому производители вынуждены искать альтернативные дорогие ингредиенты. При этом спрос на продукцию не падает, что также влияет на цены. Еще одна причина подорожания — рост производственных процессов и расходы, направленные на логистику.

В ноябре рост цен на продукцию продолжится, но незначительно.

«Стоимость продукта (прим. — сливочного масла) может увеличиться еще на 2-3%. Аналогичная ситуация ожидается и со стоимостью молока, оно также продолжит незначительно увеличиваться в цене. Сметана и сыры могут подорожать от 1 до 3%», — рассказал 56orb.ru Константин Калугин.

Кроме того, в ноябре повысится стоимость курятины и свинины, рыбы и икры, куриных яиц.

Ранее сообщалось, что продавец рассказала, как в Удмуртии реагируют на подорожание молочной продукции.