В Солнечногорске на полную мощность запустили производство оборудования для складов

Компания SSI Solutions (ССИ Решения) на территории промышленного коворкинга «Индастриал сити» в городском округе Солнечногорск запустила на полную мощность производство оборудования для складов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта, который был введен в эксплуатацию на территории индустриального парка «Есипово» год назад, составил 180 млн рублей. А для размещения своего производства компания выбрала полностью готовое помещение в формате «Лайт индастриал» в цифровом промышленном коворкинге. Сейчас предприятие вышло на полную мощность.

В Солнечногорске на производственной площадке SSI Solutions (ССИ Решения) выпускают неавтоматизированные, полуавтоматизированные и полностью автоматизированные системы для интралогистики. Основной профиль — производство роликовых и ленточных конвейеров, которые используются для систем автоматизации на складах.

Запуск новой производственной площадки позволил компании нарастить производственные мощности в два раза. В ближайших планах — оборудовать еще одну производственную площадку на территории промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово». На текущий момент компания сотрудничает как с крупными сетевыми, так и с небольшими компаниями.