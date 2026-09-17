Регулярная ночная потливость может указывать на скрытые болезни

Ночная потливость — это симптом, а не диагноз. Об этом в комментарии RuNews24.ru заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии, заведующий учебной частью кафедры Пироговского Университета Татьяна Пинчук. По ее словам, если человек регулярно просыпается в мокрой пижаме в прохладной спальне, игнорировать это не стоит.

Когда пот — это норма, а когда — сигнал

Проснуться ночью в мокрой одежде можно после жаркого дня или из-за теплого одеяла, отметила эксперт. Но если это повторяется систематически, а в комнате комфортная температура и дышащее белье, речь идет о ночном гипергидрозе. Врачи отличают обычное перегревание от истинной потливости по трем признакам: интенсивность (пот пропитывает одежду, заставляя переодеваться), регулярность (постоянно, а не раз в год) и отсутствие внешних причин.

Механизм прост: гипоталамус работает как термостат организма. Гормоны, воспалительные молекулы или нервные импульсы сбивают его настройки, и тело включает охлаждение.

Что может скрываться за потом

Если исключить жаркое одеяло и алкоголь на ночь, ночная потливость может быть признаком целого ряда состояний. Гормональные изменения — самая частая причина у женщин старше 40 лет в период менопаузы и перименопаузы. Гипертиреоз разгоняет метаболизм, а ночная гипогликемия опасна для людей с диабетом.

Скрытые инфекции — потливость становится ответом иммунной системы на воспаление. Речь может идти о туберкулезе, эндокардите, остеомиелите, ВИЧ или скрытых абсцессах. При лимфомах опухолевые клетки выделяют цитокины, влияющие на гипоталамус.

Отдельная группа — синдром обструктивного апноэ сна. При остановке дыхания мозг выбрасывает адреналин, что сопровождается потом. Человек может не помнить, что задыхался, но просыпается мокрым и разбитым. До 22% случаев связаны с приемом лекарств — антидепрессантов, жаропонижающих, гормональных средств. Неврология и психика тоже в списке: посттравматическое стрессовое расстройство, панические атаки и кошмары активируют симпатическую нервную систему.

Когда идти к врачу

Пинчук советует записаться на прием, если потливость сопровождается хотя бы одним из симптомов: непреднамеренная потеря веса, длительное повышение температуры, хронический кашель, увеличение лимфоузлов, диарея или боли в животе. Также повод насторожиться — если из-за пота удается спать лишь 2–3 часа.

По словам эксперта, чаще всего причины объяснимы: терморегуляция, гормональные изменения, стресс, лекарства или нарушения обмена веществ. Но если человек регулярно просыпается в мокрой пижаме без перегрева, особенно при других изменениях самочувствия, лучше не игнорировать сигнал. Спокойное обследование помогает исключить редкие заболевания и найти распространенную причину, которую можно скорректировать.