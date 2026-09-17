Врачи Домодедовской больницы вернули возможность ходить девушке с переломами лодыжек
В Домодедове врачи успешно прооперировали девушку, сломавшую обе лодыжки
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Домодедовской больницы вернули возможность ходить девушке с переломами обеих лодыжек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница в возрасте 22 лет, которая в результате бытовой травмы сломала лодыжки. Пациентке сделали рентген и направили на операцию.
В ходе операции врачи провели остеосинтез титановыми пластинами, чтобы точно сопоставить фрагменты костей и закрепить их. Полное восстановление функции голеностопных суставов пациентки ожидается через три месяца.
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