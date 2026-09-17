Суд защитил права ветерана СВО с инвалидностью

Нижневартовский городской суд встал на сторону местного жителя — инвалида II группы и участника специальной военной операции. На администрацию города возложили обязанность обеспечить беспрепятственный доступ к жилому помещению ветерана. Об этом пишет ugra-news.ru .

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции и управления Судебного департамента Югры, в ходе заседаний выяснилось: из-за ограничений по здоровью и отсутствия доступной среды мужчина не имел возможности самостоятельно покинуть дом.

Сначала ветеран обратился в городскую администрацию. В мае прошлого года муниципальная комиссия вынесла заключение о возможности приспособить имущество многоквартирного дома к потребностям инвалида. Представитель администрации даже предъявил контракт с подрядчиком на выполнение работ.

Однако время шло, а необходимые работы в полном объеме так и не выполнили. Тогда ветеран пошел в суд.

Судья признал требования обоснованными и обязал администрацию Нижневартовска завершить обустройство доступной среды в полном объеме. Это обеспечит реализацию гарантированных прав гражданина.

Решение пока не вступило в законную силу.