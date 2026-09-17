Нацистское наследство: американский музей отказывается вернуть украденные шедевры

Американский музей Нортона Саймона оказался в центре громкого скандала: наследники еврейского арт-дилера требуют вернуть две картины Кранаха Старшего, которые нацисты отобрали у их семьи больше 80 лет назад. Об этом сообщает Courthouse News.

Иск подали в понедельник в Калифорнии. Речь идет о диптихе «Адам и Ева», написанном около 1530 года. До войны он принадлежал Жаку Гудстиккеру — одному из самых известных торговцев старыми мастерами в Нидерландах. В мае 1940-го он бежал из страны, а его коллекцию прибрал Герман Геринг.

Наследники уже пытались вернуть картины через суд в 2007 году, но проиграли после десяти лет тяжб. Теперь у них появился второй шанс: в 2024-м Калифорния приняла закон, дающий два года на подачу исков о возврате искусства, утраченного из-за политических преследований. Закон распространяется и на ранее закрытые дела.

Музей купил диптих в 1971 году за $800 тыс. у представителя рода Строгановых-Щербатовых и настаивает, что все суды, включая Верховный, давно подтвердили его право собственности. Однако наследники не сдаются. В тот же день в Лос-Анджелесе подали еще один иск — дочери художницы, которая в Освенциме по принуждению писала акварели для Йозефа Менгеле. Они требуют вернуть работы матери из музея бывшего лагеря смерти. Оба дела опираются на федеральный закон HEAR Act 2025 года, который должен снять бюрократические барьеры, десятилетиями мешавшие таким требованиям.

Ранее стало известно, что в Новгороде нашли 1000-летнее деревянное навершие с двумя лицами.