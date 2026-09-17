Энергетики Московской области перейдут на усиленный режим работы в период выборов
В Подмосковье энергетики обеспечат надежное электроснабжение в дни выборов
Фото: [Мособлэнерго]
Подмосковные энергетики перейдут на усиленный режим работы в период выборов, чтобы обеспечить надежное электроснабжение в дни голосования. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
На контроле энергетиков компаний АО «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» — 3925 избирательных участков, в том числе 56 территориальных избирательных комиссий.
Компания «Россети Московский регион» задействует 554 бригады, 562 единицы техники, 634 резервных источника электроснабжения. У компании «Мособлэнерго» наготове 298 бригад, 339 единиц спецтехники, 41 передвижная электростанция. Все мобильные генераторы распределят по ключевым точкам.
В период с 08:00 18 сентября до 08:00 21 сентября будет ограничено проведение плановых работ и отключений в районах расположения избирательных участков.
Телефон горячей линии АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99‑500‑99. Единый бесплатный круглосуточный телефон «Светлой линии»: 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании.