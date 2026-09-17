Проиграла суд РАО: гендиректор Say Agency задолжала почти ₽3 млн за концерт Lil Pump

Глава агентства Say Agency Анна Субчева, которая организует концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, проиграла судебный спор с Российским авторским обществом (РАО) из-за концерта американского рэпера Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) в Москве, сообщают «Известия».

Концерт Offset & Lil Pump & SmokePurpp прошел 14 июня 2025 года в Москве. По договору с РАО организатор должна была перечислить обществу 5% от дохода от продажи билетов за использование музыкальных произведений, но выплата так и не была произведена. Также Субчева не предоставила РАО отчеты об использованных произведениях, как того требовал договор.

Суд постановил взыскать с Субчевой ₽1,635 млн задолженности, ₽1,059 млн неустойки и ₽43,2 тыс. штрафа за непредоставление отчетов. На основной долг начисляется неустойка в размере 0,3% за каждый день до момента полной оплаты. Сумма уже присужденных выплат без учета дальнейшей неустойки составляет около ₽2,74 млн. Отдельно суд взыскал ₽107,14 тыс. расходов по госпошлине.

В мае 2026 года суд уже взыскал с Субчевой ₽140 тыс. в пользу РАО за использование семи музыкальных произведений без выплаты компенсации правообладателям. Среди композиций были Da Fonk, World Hold On, Cola и Tell Me Why. Кроме того, с предпринимателя взыскали ₽12 тыс. госпошлины.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта Уэста в Петербурге удалили документы о «Газпром Арене» из официального канала.