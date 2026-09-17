В Городском округе Пушкинский завершают ремонт 56 подъездов по программе «Чистый округ»

Работы проводит МБУ «ЖЭУ Пушкино» в многоквартирных домах Пушкино, поселков Лесные Поляны и Челюскинский. 16 сентября ход ремонта в доме №5 на улице Гоголя проверил заместитель главы округа Евгений Лойко.



По словам директора МБУ «ЖЭУ Пушкино» Евгения Мормуля, адреса для ремонта определили с учетом мониторинга Министерства чистоты. Сейчас 39 подъездов находятся в высокой степени готовности, еще 19 уже прошли приемку.



В ходе работ обновляют входные группы, приводят в порядок стены, меняют почтовые ящики и светильники. При необходимости также ремонтируют окна, тамбурные двери и напольное покрытие.



Также отметили, что работы в 49 подъездах выполняются с дополнительным финансированием. Еще 7 подъездов управляющие компании ремонтируют полностью за собственный счет.



Завершить программу «Чистый округ» планируют до 15 ноября.