В Городском округе Пушкинский завершают ремонт 56 подъездов по программе «Чистый округ»
Фото: [телеканал «Пушкино ТВ»]
В Городском округе Пушкинский завершается обновление 56 подъездов по муниципальной программе «Чистый округ», причем 19 из них уже приняты комиссией.
Работы проводит МБУ «ЖЭУ Пушкино» в многоквартирных домах Пушкино, поселков Лесные Поляны и Челюскинский. 16 сентября ход ремонта в доме №5 на улице Гоголя проверил заместитель главы округа Евгений Лойко.
По словам директора МБУ «ЖЭУ Пушкино» Евгения Мормуля, адреса для ремонта определили с учетом мониторинга Министерства чистоты. Сейчас 39 подъездов находятся в высокой степени готовности, еще 19 уже прошли приемку.
В ходе работ обновляют входные группы, приводят в порядок стены, меняют почтовые ящики и светильники. При необходимости также ремонтируют окна, тамбурные двери и напольное покрытие.
Также отметили, что работы в 49 подъездах выполняются с дополнительным финансированием. Еще 7 подъездов управляющие компании ремонтируют полностью за собственный счет.
Завершить программу «Чистый округ» планируют до 15 ноября.