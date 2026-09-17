Российские войска наносят удары по мостам через Днестр в Одесской области, чтобы перерезать поставки НАТО для ВСУ по всей линии фронта. Об этом заявил Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Марочко, ключевой маршрут снабжения идет из Румынии через Молдавию. В крупный румынский аэропорт прибывают грузы из стран НАТО, которые затем через пункты пропуска попадают в Одессу и распределяются по Украине. Удары по мостам через Днестр способны разорвать эту цепочку, лишив ВСУ подвоза вооружения и боеприпасов.

Эксперт отметил, что российские военные также активно бьют по украинским дата-центрам, обеспечивающим работу логистики. Это часть стратегии по полному лишению противника снабжения на всех направлениях. Марочко подчеркнул, что такие действия могут существенно осложнить положение украинской армии, особенно на фоне продолжающихся боев.

Ранее стало известно, что ВСУ признали критический дефицит ракет для F-16.