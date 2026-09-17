Овощи в магазинах Подмосковья будут напоминать покупателям о правилах дорожного движения

Овощи в подмосковных магазинах будут напоминать покупателям о правилах дорожного движения. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на полках торговых сетей региона появятся упаковки овощей — в частности, томатов — с QR-кодами, которые ведут на интерактивный образовательный портал на тему безопасности дорожного движения. Таким образом, покупатели и их дети смогут пройти онлайн-игру на знание ПДД и получить призы.

Акцию проводит агрохолдинг «ЭКО-культура» совместно с Центром организации дорожного движения Правительства Москвы. В основе концепции — ассоциация спелого красного томата с запрещающим сигналом светофора.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.