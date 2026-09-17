Звезда «Медиатора» Бурковский планирует получить американский паспорт
Super: звезда «Кухни» Бурковский заявил о намерении получить гражданство США
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42-летний российский актер, известный по сериалам «Кухня», «Медиатор» и «Даешь молодежь» Андрей Бурковский сообщил о планах получить гражданство США, пишет Super.
В интервью иноагенту Юрию Дудю* артист признался, что до завершения процедуры получения американского паспорта остается около года.
Помимо разговора о гражданстве, Бурковский приоткрыл подробности продажи своей квартиры в Москве. По словам актера, решение об этом было принято после инцидента, который он назвал «маски-шоу» — оно произошло в 5:30 утра. Артист тут же добавил, что люди в форме просто перепутали двери — к нему лично эта история не имеет никакого отношения.
Напомним, Бурковский принял решение покинуть РФ в конце 2022-го года. Вместе с семьей актер перебрался в США. Он отметил, что довольно легко адаптировался к жизни в новой стране.
Ранее актер Андрей Бурковский рассказал, из-за чего уехал из России.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.