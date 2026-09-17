День работников леса отметили в комитете лесного хозяйства Подмосковья

В Подмосковье вручили награды работникам лесного хозяйства

Официально

Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]

В Подмосковье вручили награды работникам лесного хозяйства. Торжественная церемония прошла в рамках празднования Дня работников леса в комитете лесного хозяйства Московской области.

В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы Владимир Шапкин.

«Подмосковное лесное хозяйство — динамично развивающаяся отрасль. Нам многое удалось. Труд работников леса — это не просто профессия, это призвание. Уверен: все задуманное мы обязательно воплотим в жизнь», — отметил Ларькин.

Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]

1/2

Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]

2/2

В ходе церемонии отличившимся специалистам вручили ведомственные и региональные награды. В общей сложности их получили более 150 человек.

Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Вице-губернатор Московской области
Комитет лесного хозяйства Московской области
Московская областная Дума
Добавьте mosregtoday.ru в избранное