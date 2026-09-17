День работников леса отметили в комитете лесного хозяйства Подмосковья
В Подмосковье вручили награды работникам лесного хозяйства
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В Подмосковье вручили награды работникам лесного хозяйства. Торжественная церемония прошла в рамках празднования Дня работников леса в комитете лесного хозяйства Московской области.
В мероприятии приняли участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, вице-губернатор Московской области Роман Каратаев, председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин, председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы Владимир Шапкин.
«Подмосковное лесное хозяйство — динамично развивающаяся отрасль. Нам многое удалось. Труд работников леса — это не просто профессия, это призвание. Уверен: все задуманное мы обязательно воплотим в жизнь», — отметил Ларькин.
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
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Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
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В ходе церемонии отличившимся специалистам вручили ведомственные и региональные награды. В общей сложности их получили более 150 человек.
Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.