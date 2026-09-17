Осенние ошибки дачников: как не загубить будущий урожай

Хороший урожай закладывается не весной, а осенью — председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов предупредил, что неправильная подготовка грядок может свести на нет все летние труды. Об этом сообщает «360».

По словам Туманова, за сезон почва уплотняется, истощается и теряет структуру. Вместе с урожаем уходят питательные вещества, поэтому осень — лучшее время для перекопки, внесения удобрений, сидератов и мульчи. Некоторые культуры и вовсе требуют подзимнего посева: лук и чеснок сажают за две недели до устойчивых морозов, а тюльпаны и нарциссы — в тот же период. Однако дачники часто допускают ошибки.

Одна из них — несоблюдение севооборота при высадке сидератов. Нельзя сажать одну и ту же культуру или ее родственника на одном месте. Вторая — слишком глубокая перекопка, которая разрушает структуру почвы и уничтожает полезные микроорганизмы в верхних слоях.

Ботву, листья и поврежденные плоды Туманов призвал убирать с грядок, иначе они станут рассадником болезней и вредителей. Важно учитывать кислотность почвы: она должна подходить конкретной культуре. Нельзя забывать о мульчировании — слой мульчи защищает землю от промерзания, сорняков и иссушения.

Еще одна распространенная ошибка — не рыхлить землю после дождей. Без разрыхления почва покрывается коркой, и кислород перестает поступать к корням. Туманов подчеркнул: осенняя подготовка — это не формальность, а фундамент будущего урожая. Если все сделать правильно, весной растения отблагодарят дружными всходами и крепкими плодами.



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