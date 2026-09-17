От шпрот до джема: какие консервы скоро нельзя будет купить без специального кода

Управление Роспотребнадзора по Тульской области разъяснило, зачем нужна цифровая маркировка консервов, какие виды продукции она охватывает и что такое разрешительный режим. Ведомство напоминает: обязательная маркировка системой «Честный знак» введена для защиты покупателей от контрафакта и отслеживания качества, передают «Тульские известия» .

Что промаркируют

Под маркировку попадают три большие группы. Первая — рыбные консервы и морепродукты: продукция из рыбы, водных беспозвоночных, млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и водных растений. Вторая — мясные консервы из мяса и субпродуктов. Третья — овощные, фруктовые, ягодные и грибные консервы: плодоовощная консервация, соусы, джемы, варенье, грибы и прочее.

Сроки и этапы

Обязательная регистрация участников оборота в системе стартовала 1 сентября 2024 года. С 1 декабря 2024-го производители и импортеры рыбных консервов начали наносить коды Data Matrix. С 1 марта 2025 года к ним присоединились производители мясных, овощных, фруктовых и грибных консервов.

С 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027-го вводится объемно-сортовой учет при передаче товаров через электронный документооборот. В универсальных передаточных документах указывают код GTIN и количество — без поштучного сканирования каждой банки. С этой же даты розница и общепит начинают передавать данные на кассах через сканирование.

Продавать немаркированные рыбные консервы российского производства, выпущенные после 1 декабря 2024 года, запрещено. Однако продукция, изготовленная или ввезенная до этой даты, может продаваться без кодов до истечения срока годности.

Разрешительный режим

Это проверка кодов маркировки на кассе перед продажей. Если код не прошел в системе «Честный знак» — товар просрочен, выведен из оборота, заблокирован надзорными органами или имеет неверный код, — касса заблокирует продажу.

С 1 апреля 2027 года разрешительный режим на кассах заработает для консервированной продукции. Тогда же введут обязательную офлайн-проверку на кассах. К этой дате каждому участнику розничной торговли нужно обновить верхнеуровневое программное обеспечение, чтобы избежать нарушений при работе с маркированным товаром.

Разрешительный режим не распространяется на ряд случаев. Среди них — работа контрольно-кассовой техники без обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы, продавцы, подпадающие под отдельные положения закона о ККТ, и те, кто не является участником оборота товаров по правилам маркировки. Также исключения сделаны для общепита, когда в фискальном документе вместо кода маркировки указывается код товара из кода идентификации, для торговых автоматов и для продажи по образцам или дистанционным способом при отгрузке со склада с одновременной подачей сведений о выводе товара из оборота.