В США началась массовая забастовка работников автопрома

Около 13 000 работников автомобильной промышленности покинули свои рабочие места на трех заводах, после того как их профсоюзные лидеры не смогли договориться с автопроизводителями Детройта, сообщает The Associated Press.

Профсоюз United Auto Workers добивается от General Motors, Ford и Stellantis больших прибавок к зарплате и увеличения льгот. Несколько лет назад, когда компании находились в затруднительном финансовом положении, рабочие пошли на уступки и теперь требуют ответных ходов от промышленников.

Профсоюз настаивает на повышении общей заработной платы на 36% в течение четырех лет – сейчас рабочий сборочного завода высшего разряда получает около $32 час. Кроме того, UAW выступает за введение 32-часовой рабочей недели с сохранением 40-часовой оплаты, а также за предоставление ряда других льгот.

Глава профсоюза Шон Фейн утверждает, что богатые автопроизводители могут позволить себе значительно повысить зарплату работникам, чтобы компенсировать то, от чего профсоюз отказался, чтобы помочь компаниям выстоять в условиях финансового кризиса 2007-2009 гг. и во время пандемии коронавируса.