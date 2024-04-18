Колумбия собралась стать полноценным членом БРИКС

Колумбийский президент Густаво Петро выразил заинтересованность вступлением в ряды БРИКС. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва посодействовать в этом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сайт правительства Колумбии.

Такое заявление было сделано по итогам встречи глав двух государств и переговоров между ними.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии во вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена как можно скорее», - указано на сайте.

Президент Бразилии Лула пообещал оказать всемерное содействие в продвижении Колумбии в полноценные члены организации. На данный момент в нее входят 10 стран. Пять из них вступили в объединение только в начале этого года. В то же время ряд государств выражают интерес к вступлению в ряды БРИКС.

Ранее эксперт Юденков выразил мнение, что страны БРИКС уже обогнали в темпах промышленного производства объединение G7. На Западе сосредоточено меньше трети мирового производства, а в государствах БРИКС доля промпроизводства превышает треть от мирового уровня.