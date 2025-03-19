В США ожидается рост инфляции и безработицы

В этом году инфляция в США составит 2,7%, а безработицы — 4,4%. Таков прогноз Федеральной резервной системы (ФРС).

При этом ранее эксперты прогнозировали инфляцию в 2,5%, а безработицу — на уровне 4,3%.

Прогноз по росту ВВП, наоборот, понижен: с 2,1% до 1,7%.

В 2026 году, по прогнозу ФРС, инфляция составит 2,2% вместо ожидаемых 2,1%. Прогноз по безработице на следующий год сохранен на уровне 4,3%. Ожидается, что американская экономика вырастет на 1,8% вместо ожидавшихся в декабре 2%.

Ранее сообщалось о том, что в США понадеялись на будущие экономические сделки с Россией.