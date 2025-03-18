В США понадеялись на будущие экономические сделки с Россией

США и Россию ждет перспективное будущее в том случае, если они начнут сотрудничать между собой, в том числе и в сфере экономики. Такое заявление сделали в администрации Трампа после телефонного разговора между главами двух государств. Об этом сообщило РИА Новости.

Во время общения по телефону Путин и Трамп признали, что те страны, которые они представляют, имеют огромные перспективы в том случае, если начнут между собой активное сотрудничество.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность после достижения мира», — указали журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Путин во время общения с Трампом подтвердил свою приверженность мирному разрешению украинского конфликта. Он также озвучил условие, что ключевым российским требованием для подписания мира станет полное прекращение военной помощи Киеву из-за рубежа.