В США подорожала пшеница после заявления России о движении судов в украинские порты

Биржевая стоимость пшеничных котировок выросла в США более чем на 8% после ряда заявлений от российского Минобороны. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на данные чикагской биржи.

Как передает издание, сентябрьские цены на продовольствие превысили отметку в $7 за бушель. Причиной изменений стали заявления от Минобороны РФ о том, что с 20 июля каждый суд, плывущий в порты Украины будет расцениваться как возможный перевозчик военного груза.

В самом ведомстве сообщили, что соответствующее решение было принято из-за расторжения зерновой сделки и закрытия морского коридора для продовольствий.

Там также заявили, что страны, под чьими флагами будут идти корабли, будут расцениваться как вовлеченные в ход СВО.