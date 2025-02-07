В США распустили группу, занимавшуюся преследованием российских активов

Пэм Бонди, новая генеральный прокурор США, распустила рабочую группу Минюста, которая занималась преследованием российских активов. Об этом со ссылкой на ее меморандум сообщает РИА Новости.

Речь идет о рабочей группе KleptoCapture, которая занималась преследованием активов российских компаний и предпринимателей. Теперь такой деятельностью Минфин США заниматься не будет.

Отмечается, что прокуроры, которые работали по данному направлению, займут свои прежние должности, а выделявшиеся на это ресурсы направят на борьбу с картелями и другими видами международной организованной преступности.

Ранее сообщалось о том, что в США мэров четырех городов вызвали в Конгресс США на допрос по теме миграции.