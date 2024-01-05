В США спрогнозировали переход государств мира на расчеты в национальных валютах

По словам американского экономиста Джеффри Сакса, государства во всем мире постепенно придут к отказу от использования доллара в международной торговле, а альтернативой ему станут национальные валюты. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что будет ряд методов для того, чтобы избежать применения банковской системы, которая базируется в Штатах.

По мнению эксперта, в ближайшее время произойдут некоторые изменения: страны постоянно станут договариваться об использовании валют друг друга на двусторонней основе, также роль валют отдельных стран возрастет в мировой торговле, а крупные международные объединения, вроде БРИКС, создадут внутренние способы по облегчению совершения платежей без использования американской валюты.

Он добавил, что некоторые центробанки стран начнут использовать цифровые валюты. Кроме того, российский рубль, являющийся основной валютой стран БРИКС, будет важной частью процесса перехода на недолларовые расчеты.