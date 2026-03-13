В США временно сняли санкционные ограничения на ранее загруженную нефть из России

Министерство финансов США временно разрешило проводить операции с российской нефтью и нефтепродуктами, если они были погружены на суда до 12 марта 2026 года. Соответствующее решение опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно генеральной лицензии, допускаются сделки, связанные с продажей, транспортировкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на любые суда до 12:01 12 марта по летнему времени восточного побережья США. При этом разрешение распространяется даже на суда, которые находятся под санкциями американского Минфина.

Документ позволяет завершить такие операции до 12:01 11 апреля 2026 года по времени восточного побережья США, что соответствует 07:01 по московскому времени.

Таким образом, участники рынка получили временное окно, чтобы завершить сделки и логистические операции с партиями российской нефти и нефтепродуктов, отправленными до указанной даты. Решение оформлено в виде генеральной лицензии OFAC, регулирующей отдельные операции, подпадающие под санкционный режим.

