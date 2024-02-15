В США задержали тысячи Porsche и Bentley из-за китайской детали

США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi из-за наличия в них произведенной в Китае детали, пишет газета Financial Times.

По словам источников издания, в автомобилях обнаружена деталь, произведенная в Западном Китае. Таким образом, вся продукция подпадает под действие закона о борьбе с принудительным трудом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, который действует с 2021 года.

Источники не сообщают, какая именно деталь оказалась нелигитимной.

Поставщик автомобилей Volkswagen с одобрения таможенных органов США уже приступил к замене китайских компонентов.

Ранее Financial Times сообщала о тайных переговорах американских IT-компаний с китайскими коллегами.