В США заявили о мировом дефиците дизеля

Авторы сообщили, что контракты по данному виду топлива установили рекорд, когда превысили стоимость в $140 за баррель. Они также отметили, что несмотря на рекорд, ситуация может стать еще хуже в дальнейшем.

Ранее Саудовская Аравия и Россия перекрыли доступ к добыче нефти для остальных государств. Сообщается, что лидеры организации ОПЕК+ планируют продлить эти меры до конца 2023 года, так как в этот период ожидается рост спроса на топливо. Кроме того, большинство заводов замедлило темпы работы на фоне слишком жаркого сезона в Северном полушарии.