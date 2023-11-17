В США заявили о восстановлении российской экономики вопреки санкциям

Экономика РФ смогла вернуться к уровню 2022 года, несмотря на санкции, которые должны были ослабить российскую валюту и экономические процессы внутри страны. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

В материале агентства сообщается, что годовой рост экономики ускорился до 5,5% в 3 квартале 2023 года по сравнению с менее, чем 5% во втором квартале. Новый результат стал самым быстрым темпом роста за более чем 10 лет за исключением всплеска после прекращения пандемии коронавируса.

Все это указывает на ограниченность санкций, введенных против РФ после начала ею СВО на территории Украины, хотя американский президент Джо Байден уверял, что санкции ослабят экономику вдвое и уничтожат российскую валюту.