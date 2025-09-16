В Талдоме намечены шаги по развитию сельского хозяйства

Глава Талдомского округа провел встречу с руководством одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий, где были обсуждены и определены направления расширения сельскохозяйственного производства.

В рамках инвестиционного форума состоялась рабочая встреча между представителями администрации и руководством компании, являющейся значимым игроком в аграрной сфере.

Данное предприятие, входящее в крупный холдинг, зарекомендовало себя как один из лидеров сельскохозяйственного сектора не только в Московской области, но и по всей стране. Разговор между главой Талдомского округа Юрием Крупениным, руководителем холдинга Сергеем Филипповым и генеральным директором компании Сергеем Щукиным был посвящен актуальным вопросам развития сельскохозяйственного комплекса и конкретным задачам по увеличению объемов производства.

В процессе обсуждения были обозначены ключевые аспекты для дальнейшего прогресса компании, в частности, потребность в дополнительных земельных участках для расширения деятельности: планируется посев озимых культур и строительство зерносушильно-складского комплекса.

Недавно к администрации обратились экологические организации с просьбой о поддержке в сохранении популяции журавлей. В период перед миграцией для этих птиц крайне важно иметь достаточно корма, поэтому предлагается выделение части полей предприятия для подкормки журавлей зерновыми культурами.

Администрация Талдомского городского округа заинтересована в успешной реализации намеченных планов и готова оказывать всемерную помощь в решении вопросов, связанных с землевладением.

Талдомская земля славится своей исключительной плодородностью, что подтверждается успехами многочисленных сельхозпроизводителей, в том числе тех, кто специализируется на выращивании высококачественного семенного картофеля.