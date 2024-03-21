В Тамбовской области начали выпуск комбайнов-беспилотников

В Тамбовской области начали реализацию совместного с Белоруссией проекта по выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов, сообщили в правительстве региона.

В импортозамещающий проект инвестируют около 5 млрд рублей. Выпуск комбайнов будет осуществлять предприятие «Титан» в содружестве с белорусским «Гомсельмашем».

Планируется выпускать 600 единиц техники в год. Комбайны будут оснащены предустановочной системой параллельного вождения, которая обеспечит ровный проход по полю.

Кроме того, на предприятии будут выпускать беспилотные летательные аппараты.

Летом прошлого года Минсельхоз жаловался на нехватку комбайнов для уборки картофеля и техники для выращивания свеклы.