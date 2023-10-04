В ЦБ допустили сохранение жесткой денежной политики в следующем году

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор, предположительно, продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики в 2024 году для того, чтобы вернуть инфляцию к отметке в 4%. Комментарий Заботкина передает издание ТАСС .

Во время парламентских слушаний в российском Совфеде, зампред сообщил, что в 2024 году прогноз для ключевой ставки составляет от 11,5% до 12,5%. Уточняется, что вместе с снижением инфляции, ставка со временем вернется к показателю 5,5 – 6,5%. Сообщается, что согласно прогнозу специалистов из ЦБ, произойдет это, примерно, к 2026 году.

Заботкин также заявил, что Центробанком прогнозируется рост российского ВВП в 2024 году. Прогнозируемый темп составил от 0,5% до 1,5% с ростом до 2,5% в последующие годы.

Он сообщил, что рост требований банковской системы составит от 7% до 12%, что значит продолжение роста кредита в реальном выражении при условии, что инфляция окажется на уровне 4%.