В ЦБ предупредили российские банки о «жестких мерах»

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила банки о том, что им вскоре могут запретить продажу определенных продуктов физлицам. Об этом она сообщила во время своего недавнего выступления на ХХ Международном банковском форуме, стенограмма ее речи была опубликована на официальном сайте ЦБ РФ.

Председатель предупредила, что у ЦБ имеется право на остановку продажи отдельных продуктов и на то, чтобы требовать выкуп в случае, если подобные продукты были все же проданы.

Ранее регулятором были обнаружены нарушения при продаже страховых и инвестиционных продуктов. Набиуллина сообщила о том, что осенью проверки будут проведены повторно и подчеркнула, что при обнаружении нарушений, на этот раз последуют «жесткие меры».

Она также сообщила о том, что в ЦБ готовятся предложения по законопроекту об увеличении штрафов для банков за недобросовестные продажи. Председатель напомнила, что есть государства, которые штрафуют за подобное в миллионах и миллиардах.