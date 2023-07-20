В ЦБ РФ назвали возможным массовое внедрение цифрового рубля с 2025 года

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно уже через 2 года. Об этом она заявила на совещании с президентом РФ Путиным с правительством.

Там она сообщила, что валюту только предстоит протестировать. Тестирование начнется с основных операций, а уже в 2024 планируется начать тесты других операций, по типу платежей «одним касанием». Набиуллина также заявила, что будут тестироваться переводы между юр. лицами и смарт-контракты.

Она сообщила, что окончательное решение о внедрении будет принято после того, как Центробанк будет уверен, что все функционирует должным образом. По ее заявлениям, официальный запуск валюты станет возможен с начала 2025 года.