В ЦБ заявили о поддержке открытия филиалов иностранных банков в России

Центральный Банк РФ поддерживает законопроект Минфина об открытии филиалов зарубежных банков на территории страны. Об этом заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью для издания «Известия» .

Законопроект дает иностранным банкам возможность открывать филиалы в России при получении аккредитации. После этого, банки смогут вести полноценную финансовую деятельность на территории РФ.

Представитель ЦБ полагает, что филиалы сосредоточатся на функции расчетов, что станет удобной формой для осуществления банковских операций.

Согласно законопроекту, филиалам будет запрещено совершение сделок с физлицами, открытие депозитов и привлечение средств для вкладов. Иностранные банки также будут ограничены всего одним филиалом на территории страны и не могут быть связаны с недружественными для России странами или лицами.

Сейчас банки других стран могут открывать только дочерние организации в РФ. При этом, они будут находиться под контролем ЦБ. Филиалы могли открываться до 2013 года, их запрет стал результатом переговоров о вступлении РФ в ВТО.